Far Cry 6 sposa AMD FidelityFX Super Resolution: performance senza sacrifici grafici

Giusto ieri scoprivamo della virata open source di AMD FidelityFX Super Resolution (FSR, per gli amici): la compagnia di Sunnyvale ha messo a disposizione tutta la documentazione necessaria per consentire l'implementazione della tecnologia, che permette di mantenere un elevato impatto grafico senza compromettere la fluidità dell'esperienza.

In prima istanza era stato confermato l'arrivo di FSR su giochi come Arcadegeddon, Necromunda Hired Gun, Edge of Eternity e Resident Evil Village, mentre oggi arriva l'annuncio del supporto a Far Cry 6, uno dei tripla A più attesi della prossima stagione videoludica. "Per aumentare la fedeltà grafica di Far Cry 6 e offrire un'esperienza immersiva, stiamo collaborando con AMD per implementare delle tecniche di rendering next-gen, come DirectX ray tracing e AMD FidelityFX Super Resolution", ha dichiarato Stephanie Brenham, 3D Team Lead Programmer presso Ubisoft, nel video di annuncio.

"Vogliamo che le maggior parte dei giocatori possa godersi un'esperienza di gioco fluida senza dover abbassare i settaggi. Utilizzare AMD FidelityFX Super Resolution ci permette di risolvere questo problema, poiché grazie ad essa un maggior numero di utenti potrà giocare a Far Cry 6 spingendo verso l'alto i settaggi senza una compromissione del framerate. FSR è facile da integrare nella nostra pipeline di sviluppo e offre un grande boost di performance mantenendo un qualità dell'immagine eccellente".

Tra le nostre pagine potete scoprire come funziona AMD FidelityFX Super Resolution. Vi ricordiamo inoltre che Far Cry 6 verrà lanciato il 7 ottobre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e Amazon Luna.