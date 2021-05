Far Cry 6 supporterà 4K e 60fps su PS5 e Xbox Series X, arriva la conferma

Dopo il reveal del gameplay di Far Cry 6 continuano ad arrivare sempre più dettagli sul nuovo capitolo della popolare serie Ubisoft. In merito alla resa tecnica del gioco su sistemi next-gen, il colosso francese ha appena confermato che le versioni PS5 e Xbox Series X supporteranno la risoluzione 4K e i 60fps.

A confermarlo è stato David Grivel, lead gameplay designer di Ubisoft Toronto, durante un'intervista concessa a VGC: "Un dettaglio che posso affermare riguardo la nuova generazione è che ci ha permesso di far andare il gioco a 60fps e in 4K, il che è una gran cosa", sottolinea Grivel in un passaggio delle sue dichiarazioni, assicurando che il nuovo episodio sfrutterà al meglio le capacità delle console next-gen di Sony e Microsoft. Questo comunque non significa che le versioni PS4 e Xbox One verranno trascurate, al contrario lo studio punta ad offrire la miglior esperienza possibile anche per gli utenti della vecchia generazione. "Quel che posso dire, e non posso scendere in troppi particolari riguardo specifiche tecniche e cose simili, è che sia nella precedente generazione che sulla nuova generazione di PS5 e Xbox Series X il gioco funziona bene", sottolinea Grivel aggiungendo che "stiamo davvero puntando alla massima qualità su tutte le piattaforme".

Far Cry 6 uscirà il 7 ottobre 2021 anche su PC e Google Stadia oltre alle console già citate. Per approfondire tutti i dettagli sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima di Far Cry 6.