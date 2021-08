Far Cry 6, supporto al DualSense su PS5: 'fantastico' con armi e veicoli

Ubisoft punta ad offrire un'ottima esperienza con Far Cry 6 su tutte le piattaforme supportate, sia che si tratti di console di vecchia generazione sia che si parli dello streaming di Google Stadia o delle nuove PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La volontà di ottimizzazione non impedirà però di supportare alcune delle caratteristiche distintive di ciascun hardware. A confermarlo, è il Lead Designer David Grivel, nel corso di un'interessante intervista concessa alla redazione di PlayStation Magazine.



Nel corso della chiacchierata, lo sviluppatore ha infatti confermato che Far Cry 6 supporterà diverse feature di PS5, a cominciare dalle speciali funzionalità del controller DualSense. "Abbiamo intenzione di supportare il DualSense, - ha infatti affermato David Grivel - incluso il feedback aptico (oltre ad altre feature di PlayStation 5 che saranno presto svelate). Non vediamo l'ora che i giocatori possano sperimentare il gioco su quella piattaforma; offre sensazioni fantastiche con l'ampia selezione di armi e veicoli che abbiamo incluso".

Dopo una serie di rinvii che hanno colpito molti giochi Ubisoft, Far Cry 6 dovrebbe raggiungere i lidi di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia in data 7 ottobre 2021. Tra i titoli protagonisti del trailer dell'Opening Night Live della Gamescom 2021, la produzione potrebbe tornare a mostrarsi in azione durante lo show condotto da Geoff Keighley.