Far Cry 6 svelato all'evento Ubisoft Forward, conferma il teaser col dittatore Anton

Dopo l'importante fuga di notizie che ha coinvolto Far Cry 6 con gli update gratis da PS4 a PS5, Giancarlo Esposito indossa i panni del dittatore Anton Castillo nel teaser trailer ufficiale di Far Cry 6 per darci appuntamento all'evento Ubisoft Forward del 12 luglio.

Sulla scorta dell'importante leak che ha visto per protagonista il prossimo kolossal sparatutto di Ubisoft, apprendiamo che Far Cry 6 sarà ambientato sulla fittizia isola di Yara ispirata a Cuba, con una trama che graviterà attorno alla severa figura di Anton Castillo nel ruolo di dittatore incontrastato di Yara.

Con l'aiuto del suo amato figlio Diego, il feroce dittatore interpretato dall'attore Giancarlo Esposito sarà il villain che dovremo combattere nei panni di Dani Rojas: il nostro alter-ego potrà fare affidamento sui guerriglieri che, come lui, vorranno liberare l'isola dalla tirannia di Anton e della sua famiglia.

Sotto il profilo squisitamente ludico, i leak di Far Cry 6 lo descrivono come un gioco caratterizzato dalla "mappa più ampia della serie", con tanti biomi tropicali da esplorare insieme alla ricca città di Esperanza. Stando sempre al leak del PlayStation Store di Hong Kong, Far Cry 6 dovrebbe uscire il 18 febbraio del 2021 su PS4, PS5 e, con ogni probabilità, PC, Xbox One e Xbox Series X.