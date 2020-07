Far Cry 6 svelato da un leak: data di uscita, ambientazione e upgrade gratis da PS4 a PS5

Sul PlayStation Store di Hong Kong è comparsa per pochi minuti la pagina prodotto di Far Cry 6, nuovo episodio della serie non ancora annunciato e che verrà probabilmente svelato ufficialmente domenica nel corso dello show Ubisoft Forward.

Secondo quanto apprendiamo, Far Cry 6 sarà ambientato a Yara, isola ispirata in parte a Cuba, almeno a giudicare dal primo artwork trapelato. Anton Castillo è il dittatore di Yara ed ha come obiettivo quello di far tornare la sua nazione agli antichi splendori, aiutato dal figlio Diego. I giocatori vestiranno i panni di Dani Rojas, arruolato tra i guerriglieri per liberare la città dalla tirannia della famiglia Castillo.

In base a quanto trapelato, Yara si caratterizza per "la mappa più ampia mai vista nella serie Far Cry" e presenta ambientazioni molto varie con spiagge, giungle e foreste tropicali, in particolar modo viene citata la capitale Esperanza, particolarmente ricca e rigogliosa.

Il leak conferma anche la presenza di Giancarlo Esposito in Far Cry 6, la data di uscita (18 febbraio 2021) e il supporto per l'upgrade gratis da PlayStation 4 a PS5 (edizione digitale), almeno secondo quanto riportato dal PlayStation Store di Hong Kong. Ne sapremo certamente di più domenica sera.