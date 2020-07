Far Cry 6: la telecamera passerà alla terza persona durante alcuni filmati

Uno dei problemi più comuni nei giochi completamente in prima persona e nei quali è possibile apportare delle modifiche estetiche al protagonista è che questo non può quasi mai essere visto a schermo. Sembra però che Ubisoft abbia deciso di cambiare le carte in tavola con Far Cry 6.

Ecco di seguito quanto dichiarato dal team di sviluppo nel corso di una recente intervista:

"Volevamo migliorare la narrazione il più possibile e, per questo, abbiamo introdotto una serie di nuove tecniche mai viste prima nella serie. Una di queste è la telecamera in terza persona nei filmati, durante i quali il giocatore può vedere il proprio protagonista con tutte le personalizzazioni estetiche che gli ha apportato, osservando anche il modo in cui interagisce con tutti gli altri personaggi."

Si tratta di un elemento molto interessante e che farà sicuramente la gioia di molti utenti. Una simile dichiarazione lascia inoltre intendere che nel gioco ci sarà un certo livello di personalizzazione del proprio personaggio, sebbene non sia ancora stato specificato se ci sarà un editor del protagonista o solo la possibilità di cambiarne abito o poco altro (acconciatura, barba o trucco).

