Far Cry 6: il primo trailer con Giancarlo Esposito svela la data d'uscita

Come largamente anticipato nei giorni scorsi dai numerosi leak, lo show Ubisoft Forward ha ospitato il reveal ufficiale di Far Cry 6. Il sesto capitolo della nota serie sparatutto si è presentato a fine conferenza con un trailer cinematografico, che ha presentato il nuovo villain e ha svelato la data d'uscita.

Far Cry 6 sarà un gioco cross-generazionale e verrà lanciato il 18 febbraio 2021 su PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia e le console next-gen, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X. Il bellissimo trailer d'annuncio in computer grafica, anticipato a sua volta da una meravigliosa sequenza cinematica introduttiva, ci ha permesso di fare la conoscenza del villain interpretato da Giancarlo Esposito, El Presidente Castillo, il dittatore che governa con il pugno di ferro Yara, un'isola caraibica che condivide molti tratti con Cuba. Dopo il Montana del quinto episodio, quindi, si torna ad un'ambientazione di fantasia, seppur fortemente ispirata ad un luogo reale, come accaduto con il Kyrat di Far Cry 4.

Il trailer, che ha contribuito a tratteggiare a dovere la personalità di un villain che già appare incredibilmente carismatico, ha così chiuso Ubisoft Forward. Da qui all'uscita di Far Cry 6 non mancheranno delle occasioni per vederlo in azione in un vero e proprio video di gameplay. Nel frattempo, è già possibile preordinare Standard, Gold, Ultimate e Collector's Edition di Far Cry 6.