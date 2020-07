Far Cry 6, Ubisoft conferma: sarà in 4K anche su PS4 PRO, PS5 e PC

Alla luce dei dubbi sollevati dal primo materiale promozionale di Far Cry 6 con la sola citazione di Xbox One X e Xbox Series X tra le piattaforme che avrebbero beneficiato della risoluzione "4K Ultra HD", Ubisoft chiarisce che il kolossal FPS girerà in 4K anche su PS4 PRO, PS5 e PC.

Interpellati dalla redazione di Cultured Vultures sulla questione del supporto al 4K di Far Cry 6 tra PS5 e Xbox Series X (come pure su PS4 PRO, Xbox One X e PC), i rappresentanti dell'azienda francese hanno specificato che "per chiarire, Far Cry 6 sarà disponibile in 4K su PS5, PS4 PRO e PC. Ulteriori dettagli saranno disponibili in un secondo momento".

A detta dei portavoce di Ubisoft, quindi, gli emuli del guerrigliero che proverà a rovesciare il regime del dittatore Anton Castillo di Far Cry 6 potranno immergersi nelle atmosfere di questo ambizioso sparatutto a mondo aperto in 4K sulle piattaforme midgen e nextgen di Sony e Microsoft, oltreché su PC. Gli "ulteriori dettagli" promessi da Ubisoft, come possiamo facilmente intuire, dovrebbero riguardare le modalità di accesso a questa risoluzione tramite i preset su console e il menù di configurazione della grafica su PC.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che Far Cry 6 sarà disponibile dal 18 febbraio su PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, oltreché su PS5 e Xbox Series X con update gratis per chi acquisterà le versioni lastgen e conta di passare alla corrispondente console di prossima generazione.