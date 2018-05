Ubisoft lancia un sondaggio per l'ambientazione di Far Cry 6

A distanza di poche settimane dal debutto di Far Cry 5, Ubisoft ha lanciato un nuovo sondaggio dedicato al prossimo capitolo della serie, chiedendo ai giocatori di scegliere l'ambientazione che potrebbe fare da sfondo a Far Cry 6.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, Ubisoft ha chiesto ai giocatori di esprimere una preferenza per l'ambientazione del prossimo capitolo di Far Cry, con la possibilità di segnalare fino a tre location.

La lista delle possibili scelte è molto lunga, e contempla regioni esistenti come i territori del Canada settentrionale, la Nuova Zelanda, la Corea del Nord, la Siberia, l'Alaska e le giungle del Vietnam. Presenti anche due opzioni insolite come uno scenario post-apocalittico o addirittura un altro pianeta, lasciando intendere che Far Cry 6 potrebbe virare anche verso la fantascienza.

Al momento non sappiamo a che punto dello sviluppo possa trovarsi il prossimo capitolo di Far Cry, ma possiamo immaginare che Ubisoft prenderà in considerazione il feedback della community per scegliere il nuovo setting. A questo punta la domanda è d'obbligo: a voi quale ambientazione piacerebbe vedere nel prossimo gioco della serie?

Ricordiamo che finora la saga di Far Cry ha esplorato territori come il Montana, l'Africa centrale, l'arcipelago delle Rook Islands e il Kyrat ai piedi dell'Himalaya.