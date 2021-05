Far Cry 6: Ubisoft promette massima libertà d'azione e una grande varietà di missioni

A margine dell'evento che ha svelato il gameplay di Far Cry 6, il Lead Game Designer David Grivel ha discusso delle opportunità offerte dalle dinamiche open world del kolossal sparatutto di Ubisoft e promesso un'esperienza estremamente variegata e incentrata sulla libertà d'azione.

Nel corso di un'intervista concessa a VGC dopo aver mostrato in azione Far Cry 6 nell'ultimo Deep Dive di Ubisoft, l'esponente del team di sviluppo si è ricollegato alle scene immortalate nel gameplay reveal per sottolineare come "Far Cry 6 è il titolo più vasto e variegato della serie. La narrazione è stata costruita in modo tale da poter offrire all'utente l'opportunità di iniziare l'avventura in qualsiasi parte del mondo, interagire con qualunque PNG e svolgere una grande varietà di missioni nel modo che si desidera".

Lo sviluppatore capo di Far Cry 6 spiega inoltre che "sin dall'inizio potrai andare assolutamente ovunque, ma ovviamente alcune aree saranno più difficili da esplorare rispetto ad altre. Se vorrai recarti subito a Esperanza (la capitale dell'isola fittizia di Yara ispirata a Cuba, ndr) potrai farlo, ma il tasso di sfida offerto sarà impegnativo".

In un precedente passaggio dell'intervista, Grivel ha promesso che Far Cry 6 non sfigurerà su PS4 e Xbox One rispetto alle controparti destinate a Google Stadia, Amazon Luna, PS5 e Xbox Series X/S. In attesa dell'uscita prevista per il 10 ottobre su tutte le piattaforme, vi rimandiamo alla nostra ultima anteprima del gameplay di Far Cry 6 a firma di Francesco Fossetti.