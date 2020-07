Far Cry 6: Ubisoft pubblica un approfondimento sul dittatore Anton Castillo

Ubisoft ha pubblicato sulle sue pagine social un interessante filmato che tratta le origini del villain Anton Castillo di Far Cry 6 interpretato da Giancarlo Esposito e del suo rapporto con il figlio Diego.

Nel breve video pubblicato sulla pagina di Far Cry 6, il Narrative Director del progetto, Navid Khavari, ha approfondito la figura del dittatore Anton Castillo e del suo rapporto con il figlio Diego. Il villain (qui trovate uno speciale sui migliori "cattivi" di Far Cry) interpretato da Giancarlo Esposito è cresciuto sull'isola di Yara occupando da sempre una posizione privilegiata poiché il suo stesso padre ha controllato politicamente la regione per oltre cinquanta anni. Anton ha dovuto tuttavia assistere alla morte prematura del genitore giustiziato durante una rivoluzione e questo avvenimento ha cambiato per sempre il suo modo di percepire il mondo giustificando la sua successiva e violenta salita al potere a seguito di elezioni truccate.

Anton Castillo però non è solo un dittatore ma anche un padre. Il suo rapporto con il figlio Diego non è diverso da quello di molti altri genitori: egli infatti vuole che il figlio cresca forte, sicuro e coraggioso e come si vede nel primo trailer diffuso da Ubisoft, gli insegna i fondamenti del controllo della popolazione.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Far Cry 6 uscirà il 18 febbraio del 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.