Far Cry 6: Ubisoft regala un Fan Kit dedicato all'ultimo capitolo della serie

Ubisoft ha deciso di festeggiare il recente annuncio di Far Cry 6 regalando ai giocatori un Fan Kit dedicato all'ultimo capitolo della famosa saga e contenente immagini, wallpaper, loghi e cover per i social, video e persino la guida ufficiale per il cosplay di Anton Castillo.

Il Fan Kit di Far Cry 6 pubblicato gratuitamente da Ubisoft è scaricabile come ricompensa Uplay e contiene un gran numero di immagini, video, sfondi per desktop, per smartphone e tanto altro. Tra i regali più particolari e interessanti merita di essere nominata la guida ufficiale per il cosplay di Anton Castillo, interpretato dall'attore Giancarlo Esposito.

Ecco tutti i contenuti del Fan Kit di Far Cry 6:

3 Loghi

10 screenshot

7 cover e 4 avatar per i social

4 logo loop e 4 smoke loop

11 wallpaper desktop e 12 mobile

Cosplay Reference Guide per Anton Castillo

Nei giorni scorsi, a seguito del reveal di Far Cry 6, l'attore Giancarlo Esposito ha svelato alcuni dettagli sulla trama del nuovo capitolo della saga, suggerendo la presenza di finali multipli e di una trama ramificata. A quanto pare poi Far Cry 6 non sarà doppiato in lingua italiana, lasciando la localizzazione ai menù e ai sottotitoli di gioco.