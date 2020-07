Far Cry 6: Ubisoft svela la novità più importante del gameplay open world

Una volta mostrato il reveal trailer di Far Cry 6 all'evento Ubisoft Forward, l'azienda francese svela un importante dettaglio dell'esperienza open world che ci attende cimentandoci con le sfide offerte da questo ambizioso sparatutto cross-gen.

Dalle pagine del sito ufficiale di Ubisoft, il Narrative Director di Far Cry 6, Navid Khavari, ha spiegato che "è stata un'esperienza straordinaria far parte di questo progetto. Il nostro team ha svolto un lavoro incredibile ed è un onore sapere che questo sarà il primo Far Cry ad avere una grande città da esplorare".

Nell'approfondire ulteriormente il discorso, Khavari riflette sulle modifiche e sulle novità ludiche che caratterizzeranno Far Cry 6 in funzione della presenza nella mappa open world di Esperanza, la capitale del fittizio stato di Yara ispirato a Cuba: "Inizia tutto con l'idea di costruire un Paese, giusto? Non puoi creare un'isola-nazione senza avere una capitale, e penso che gli utenti vedranno tutta la cura che abbiamo avuto nel costruire questa città e nel dare forma ai suoi abitanti. Sarà la sede centrale del potere dittatoriale di Anton, è qui che si trova la maggior parte dei suoi sostenitori e, dal punto di vista narrativo, ti sentirai come se ti stessi avventurando nella tana del leone. Quanto al gameplay, la città cambia completamente il nostro approccio alla verticalità. Sarete in grado di correre sui tetti, sgattaiolare tra i vicoli e affrontare i nemici più difficili del gioco, perciò penso che sia davvero un approccio unico e fresco".

Di recente, anche l'attore Giancarlo Esposito che interpreterà il villain Anton Castillo ha svelato la presenza di finali multipli in Far Cry 6. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il nuovo kolossal FPS a mondo aperto di Ubisoft uscirà il 18 febbraio 2021 su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X: qui trovate la nostra anteprima di Far Cry 6.