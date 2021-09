Far Cry 6: Ubisoft svela i requisiti per la versione PC, ecco tutti i dettagli

A poco più di un mese dall'uscita di Far Cry 6, Ubisoft ha pubblicato i requisiti di sistema richiesti dalla versione PC del gioco. Scopriamo insieme di che cosa avremo bisogno per dare il via alla rivoluzione su Yara.

Per combattere il dittatore Anton Castillo gli sviluppatori hanno fissato una soglia d'ingresso piuttosto bassa, come spesso capita per i titoli Ubisoft. I giocatori avranno a disposizione "opzioni di personalizzazione approfondite" tra cui spiccano i settaggi per il Ray Tracing e per AMD FidelityFX Super Resolution, nonché un benchmark interno con il quale testare le varie impostazioni. Ubisoft consiglia poi l'installazione su SSD con uno spazio richiesto di 60 GB per la versione base a cui vanno ad aggiungersi ulteriori 37 GB per le texture in alta risoluzione. Di seguito le specifiche minime e consigliate:

Minime 1080p / 30 fps : Intel i5-4460/AMD Ryzen 3 1200, 8GB RAM, NVIDIA GTX 960/AMD RX 460 (4GB VRAM)

: Intel i5-4460/AMD Ryzen 3 1200, 8GB RAM, NVIDIA GTX 960/AMD RX 460 (4GB VRAM) Consigliate 1080p / 60 fps : Intel i7-7700/AMD Ryzen 5 3600X, 16GB RAM, NVIDIA GTX 1080/AMD RX Vega64 (8GB VRAM)

: Intel i7-7700/AMD Ryzen 5 3600X, 16GB RAM, NVIDIA GTX 1080/AMD RX Vega64 (8GB VRAM) Consigliate 1440p / 60 fps: Intel i7-9700/AMD Ryzen 5 3600X, 8GB RAM, NVIDIA RTX 2070 Super/AMD RX 5700XT (8GB VRAM)

Ubisoft ha fornito configurazioni consigliate aggiuntive per l'utilizzo del Ray Tracing e per la risoluzione 4K:

Ray Tracing 1440p / 60 fps : Intel i5-10600/AMD Ryzen 5 5600X, 16 GB RAM, NVIDIA RTX 3070/AMD RX 6900XT (8GB VRAM)

: Intel i5-10600/AMD Ryzen 5 5600X, 16 GB RAM, NVIDIA RTX 3070/AMD RX 6900XT (8GB VRAM) Ray Tracing 4K / 30 fps: Intel i7-10700K/AMD Ryzen 7 5800X, 16 GB RAM, NVIDIA RTX 3080/AMD RX 6800 (10GB VRAM)

In attesa di poter mettere la mani sul gioco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra lunga prova di Far Cry 6.