Far Cry 6: Ubisoft Toronto si racconta nel documentario Revolución A Far Cry Story

I curatori di gTV raccontano le storie dei membri di Ubisoft Toronto che hanno dato forma al progetto di Far Cry 6 nel documentario Revolución A Far Cry Story, un video ricco di spunti di riflessione e di aneddoti sullo sviluppo del kolossal open world.

Nel celebrare la pubblicazione di questo documentario, il Direttore Creativo di Ubisoft Toronto Navid Khavari spiega come sia stato "emozionante realizzare un gioco che ha raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, quando abbiamo iniziato lo sviluppo non avevamo idea che avremmo lanciato un gioco durante una pandemia, e questo ha cambiato tutto".

Sempre in merito alle difficoltà affrontate nella riorganizzazione in remoto del lavoro da svolgere insieme al proprio team creativo, Khavari ricorda come "siamo passati dal prosperare nel fermento di uno studio all'avanguardia a Toronto al doverci ingegnare nel trovare soluzioni a problemi unici che non avremmo mai pensato di dover affrontare, pur rimanendo nella tranquillità delle nostre case. Guardando indietro, è stato fantastico essere in grado di rimanere uniti in quello che era un progetto personale per tutti noi".

Il documentario di gTV parte così dalle parole di Khavari per abbracciare l'intero arco degli eventi che hanno portato alla concretizzazione del progetto di Far Cry 6, dal racconto delle storie personali degli sviluppatori ai dietro le quinte con gli interpreti dei personaggi principali, ivi compreso l'attore Giancarlo Esposito nei panni dello spietato dittatore Anton Castillo. Qualora foste interessati, Far Cry 6 è in sconto insieme ad Assassin's Creed Valhalla, Riders Republic e a tante altre offerte di Ubisoft per il Black Friday 2021.