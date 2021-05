Far Cry 6, Ubisoft ancora vittima dei leak: pubblicato e poi rimosso un video gameplay

Ancora una volta Ubisoft è stata colpita da un leak e a poche ore dalla presentazione ufficiale del gameplay di Far Cry 6 è emerso su YouTube un video rubato del gioco.

Il filmato, rimosso pochi minuti dopo la pubblicazione avvenuta probabilmente per via di un errore umano, è apparso sul canale YouTube polacco ROJSON, il quale vanta più di un milione e mezzo di iscritti. Si tratta di un video che mostra numerose sequenze di gameplay alternate ad altre estratte da cutscene, una delle quali mostra il protagonista Dani Rojas ammanettato e in una cella mentre è prigioniero del villain Anton Castillo, ovvero il personaggio interpretato da Giancarlo Esposito. Nel resto del video gameplay possiamo assistere a svariate sequenze più o meno movimentate in cui si fa largo uso di armi come archi, lanciagranate e fucili d'assalto e si vedono in movimento i compagni a quattro zampe del protagonista, tra i quali troviamo un cavallo che può essere utilizzato per spostarsi velocemente in giro per la mappa.

Se siete curiosi di scoprire di più sul gioco Ubisoft, vi ricordiamo che la presentazione del gameplay di Far Cry 6 è fissata a domani alle ore 18:30 e potrete seguirlo in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye.