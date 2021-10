Far Cry 6 e gli update impossibili da PS4 a PS5: Ubisoft al lavoro

Come vi abbiamo riferito qualche giorno fa, diversi videogiocatori europei stanno avendo dei problemi con l'upgrade gratuito di Far Cry 6 da PlayStation 4 a PlayStation 5.

La radice del problema, nello specifico, sembra risiedere in un problema nella distribuzione delle copie retail del gioco. Pare infatti che Ubisoft abbia erroneamente inviato la versione russa di Far Cry 6 in altri Paesi, quali Gran Bretagna, Germania e Grecia. Con l'aumentare delle segnalazioni relative all'inconveniente, il colosso videoludico francese ha provveduto ad inviare una nota alla redazione di VGC, per rassicurare il pubblico.

"Il team è consapevole delle segnalazioni legate al fatto che alcuni giocatori non stanno riuscendo ad effettuare l'upgrade dalla propria versione per PlayStation 4 alla versione PlayStation 5 di Far Cry 6. - si legge nel comunicato di Ubisoft - Stiamo effettuando delle indagini sulla problematica e aggiorneremo il pubblico non appena possibile". La software house francese è dunque al lavoro per cercare di offrire assistenza all'utenza interessata da questo insolito imprevisto tecnico. Per ulteriori dettagli, non resta altro da fare che attendere.



Per il momento, non sembrano esservi segnalazioni in merito da parte di videogiocatori italiani, con la penisola che non dovrebbe dunque riscontrare problematiche particolari con l'upgrade di Far Cry 6 su console Sony.