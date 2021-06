Far Cry 6: Vaas, Pagan Min e Seed giocabili nel Season Pass? Il leak prima dell'E3 2021

A poche ore dalla prima grande conferenza dell'E3 2021, l'atteso Ubisoft Forward di questa sera alle 21:00, sono trapelate alcune presunte informazioni sul Season Pass di Far Cry 6, uno dei giochi della casa francese più attesi in assoluto.

Alcuni giocatori si sono imbattuti in un'immagine promozionale ritraente nientepopodimeno che Vaas, Pagan Min e Joseph Feed, rispettivamente gli iconici villain del terzo, del quarto e del quinto capitolo della serie. Il materiale rimanda ad un trailer (abbiamo avuto modo di vederlo, ma trattandosi di materiale trafugato preferiamo non diffonderlo) che mostra chiaramente il logo del Season Pass di Far Cry 6 e i tre cattivoni in azione, accompagnati dalle tagline: "Tu sei Vaas", "Tu sei Pagan" e "Tu sei Joseph", frasi che sembrano anticipare la possibilità di interpretarli in prima persona.

Informazione reale o falso creato ad hoc? Probabilmente lo scopriremo con certezza questa sera alle 21:00, quando prenderà il via l'Ubisoft Forward all'E3 2021, che seguiremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye. Ne approfittiamo per ricordarvi che Far Cry 6 verrà lanciato il 7 ottobre 2021 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.