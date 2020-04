Far Cry 6: Vaas potrebbe tornare, stando alle dichiarazioni dell'interprete

Non esageriamo affatto dicendo che Vaas Montenegro di Far Cry 3 è uno dei villain più celebri della scorsa decade videoludica. Il personaggio interpretato da Michael Mando, che recentemente abbiamo visto nella quinta stagione di Better Call Saul, grazie al suo carisma è subito entrato a far parte dell'immaginario dei videogiocatori.

Dopo l'isola tropicale di Far Cry 3, la serie principale ha preso strade completamente diverse, spostandosi dapprima in India e poi nel Montana. Il futuro della saga di Ubisoft è ancora ignoto, ma Michael Mando, l'attore che ha interpretato Vaas, potrebbe averci fornito un prezioso indizio. Durante una recente sessione AMA (Ask Me Anything) su Reddit, organizzata per accompagnare il lancio del suo primo singolo musicale, ha suggerito che Vaas potrebbe tornare in futuro.

"Vaas è il mio spirito animale - avendolo co-creato, quel personaggio mi sarà sempre caro. Vengo ancora riconosciuto come Vaas, e le espressioni d'affetto nei suoi confronti mi rendono felice. Chi lo sa... magari riprenderò il suo ruolo molto presto?". Alla luce di queste parole, alcuni fan hanno ipotizzato che il prossimo Far Cry potrebbe essere un prequel del terzo capitolo - visto e considerato il destino del personaggio in quel gioco.

Ubisoft sta davvero pianificando il ritorno di Vaas? Difficile dirlo con certezza, ma le parole di Mando si sono rivelati più che sufficienti a farci drizzare le antenne. Staremo a vedere. Ne approfittiamo per ricordarvi che due anni fa Far Cry 3 è tornato su PS4 e Xbox One grazie alla Classic Edition.