Far Cry 6: vendite retail inferiori del 70% rispetto a Far Cry 5 in UK

Stando ai dati diffusi da GameIndustry.biz, Far Cry 6 non ha registrato un esordio particolarmente entusiasmente sul mercato britannico. I numeri ci dicono che le vendite retail al lancio del nuovo open world in prima persona di Ubisoft sono inferiori del 70% circa rispetto a Far Cry 5, pubblicato nel 2018.

A tre anni di distanza dal lancio dello scorso episodio, il mercato digitale ha insorabilmente continuato a crescere a scapito di quello fisico, ed è certamente questo uno dei motivi per cui lo scarto sembra essere così netto tra i due titoli. Prendendo in considerazione anche le vendite in formato scaricabile, è molto probabile che otterremmo una prospettiva diversa sulle vendite di Far Cry 6. Con il suo esordio al secondo posto nella classifica UK, il sandbox di Ubisoft rappresentava il principale rivale di FIFA 22 durante la settimana appena trascorsa, ma il calcistico targato Electronic Arts, anch'esso colpito dal calo delle vendite retail, mantiene saldamente la vetta.

I numeri diffusi da GameIndustry.biz ci rivelano inoltre che il 47% delle copie di Far Cry 6 sono state piazzate su PlayStation 5, il 24% su PlayStation 4 ed il restante 29% su piattaforme Xbox.

Far Cry 6 è stato messo a confronto su PC e console next-gen all'interno di un recente video di Digital Foundry. Intanto, si vocifera di un Far Cry 7 molto più incentrato sul comparto multiplayer online.