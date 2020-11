Far Cry 6: un video 4K conferma il supporto a Ray Tracing e VRS

Sul canale ufficiale YouTube di AMD è stato pubblicato nelle ultime ore un interessante filmato che annuncia una partnership tra il colosso dell'hardware ed Ubisoft grazie al quale verranno introdotte diverse funzionalità esclusive nella versione PC di Far Cry 6.

Stando alle parole di Oleksandr Polishchuk, senior 3D programmer presso Ubisoft, i possessori di una scheda video della serie AMD Radeon RX 6000 e di un processore della serie Ryzen 5000 potranno usufruire di alcune caratteristiche che daranno al comparto tecnico del gioco una marcia in più. Tra le funzionalità citate nel video troviamo il FideltyFX Contrast Adaptive Sharpening, l'Hybrid SSR, il Ray Tracing, il VRS (Variable Rate Shading) e il FreeSync Premium pro. Nel corso del filmato non vengono mostrate sequenze di gameplay, ma possiamo comunque assistere ad una prima dimostrazione della bontà grafica del titolo Ubisoft tramite il modello 3D di un'arma e un rapido sguardo ad una piccola ambientazione, in entrambi casi con tutti gli effetti citati sopra abilitati. Purtroppo non sappiamo se gli utenti console (PlayStation 5 e Xbox Series X) e i possessori di processori Intel e schede video Nvidia potranno approfittare del Ray Tracing e di altre caratteristiche che potenzieranno il comparto tecnico del gioco.

In attesa di scoprire maggiori dettagli in merito, vi ricordiamo che Far Cry 6 girerà in 4K su PlayStation 5.