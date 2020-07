Far Cry 6: video e prime immagini del gioco Ubisoft con Giancarlo Esposito

Sebbene i leak abbiano rovinato in parte la sorpresa, il primo trailer in computer grafica di Far Cry 6 è in ogni caso riuscito a colpire i fan grazie alla straordinaria interpretazione di Giancarlo Esposito, che nello sparatutto presta voce e fattezze al villain di turno.

Ubisoft ha deciso di non mostrare il gameplay del gioco, il cui annuncio è stata la "sorpresa" della serata e che potrebbe tornare a farsi vedere in occasione del prossimo Ubisoft Forward con altri grandi assenti della serata come Gods & Monsters. Nonostante tutto, però, siamo già a conoscenza di numerosi dettagli che riguardano il gioco, come la trama e l'ambientazione. Il gioco, ambientato sull'isola tropicale Yara, ci metterà infatti nei panni di un ribelle che con tutte le sue forze proverà a porre fine alla dittatura di Anton Castillo, ovvero il personaggio interpretato dall'attore conosciuto per la sua interpretazione di Gustavo Fring in Breaking Bad, e suo figlio Diego.

Prima di lasciarvi al filmato con tutti i dettagli sul gioco, vi ricordiamo che il suo arrivo sugli scaffali è previsto per il prossimo 18 febbraio 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X.

