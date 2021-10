Far Cry 6, un video teaser svela un Far Cry multiplayer? Il bizzarro avvistamento!

In attesa di poter fronteggiare l'Anton Castillo di Giancarlo Esposito in Far Cry 6, giunge un'interessantissima segnalazione legata ad un bizzarro teaser presente nel titolo Ubisoft.

A segnalarlo, è lo il content creator JorRaptor, che tramite il video disponibile in apertura a questa news analizza un dettaglio presente nelle fasi iniziali dell'epopea di Yara. Sull'isola tropicale che costituisce l'ambientazione principale di Far Cry 6, pare infatti possibile avvistare un QR Code su alcune casse. Scannerizzando quest'ultimo tramite smartphone, viene mostrato ai giocatori un video che ha tutto l'aspetto di un teaser.

Mostrato dallo YouTuber, il filmato in questione ha una durata brevissima, ma nonostante ciò le informazioni presenti al suo interno consentono di ipotizzare l'imminente annuncio di una declinazione multiplayer - e forse battle royale - di Far Cry. Al centro della scena troviamo lo scorcio di una mappa che pare tratta da Far Cry 4, dato che tra i punti d'interesse figura la location Sky Temple. Attorno a quest'ultima, possiamo osservare tre icone a forma di freccia, presumibilmente giocatori in movimento nell'area. Infine, diversi gettoni collocati sulla mappa riportano la presenza di pericolosi animali sulla scena, come peraltro confermato anche dalla sequenza successiva, che mostra una persona armata di fucile aggredita, e abbattuta, da una sorta di puma. Cosa nasconderà questo teaser?



In attesa di saperne di più, segnaliamo che un ulteriore avvistamento in casa Ubisoft sembra aver svelato in anticipo Ghost Recon: Frontline.