Far Cry 6 x Diablo: il tweet 'infernale' sul bassotto Chorizo scatena la reazione dei fan

Il team social che gestisce il profilo Twitter ufficiale di Diablo ha omaggiato Ubisoft e il gameplay reveal di Far Cry 6 con un tweet davvero "infernale" che vede per protagonista Chorizo, il tenero "bassotto da combattimento" ammirato nel nuovo video del kolossal sparatutto.

A conclusione dell'evento in streaming organizzato da Ubisoft per mostrare il Deep Dive di Far Cry 6, i curatori di Twitter Gaming hanno aperto una finestra sulla dimensione open world di Yara ed evidenziato una delle scene più simpatiche del video, ovvero quella del "minaccioso" ringhio di Chorizo.

Il mai troppo ispirato team che gestisce gli account social di Xbox ha partecipato alla discussione ricordando come "l'arsenale è importante (per proteggere Chorizo)". Nel - fino a quel momento - simpatico botta e risposta tra Twitter Gaming e il Team Xbox sono così intervenuti i curatori dei social di Diablo con un messaggio che non lascia davvero adito a interpretazioni: "Una fiamma viva è importante (per cucinare il Chorizo)".

Con questo commento a dir poco caustico, ma perfettamente in linea con i toni e le tematiche affrontate nella serie di Diablo, il team social di Blizzard decide così di rendere evidente l'omonimia del bassotto di Far Cry 6 con i salumi chorizo prodotti in Spagna, Portogallo e Sud America.



Come facilmente prevedibile, il tweet di Diablo ha polarizzato le opinioni dei fan dell'una o dell'altra serie e scatenato la reazione immediata della community, con sullo sfondo chi si è limitato a manifestare la propria sorpresa e giudicando il commento come fuori luogo e inopportuno.