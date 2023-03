Far Cry 7 in alto mare? Lo sviluppo non sarebbe ancora iniziato, per un leaker

ScriptLeaksR6 colpisce ancora: dopo aver ventilato l'ipotesi del rinvio di Assassin's Creed Mirage e The Crew Motorfest, la nota 'gola profonda' si dice certa del fatto che Ubisoft non abbia ancora iniziato a sviluppare Far Cry 7.

Nella sua ultima discussione intavolata sui social, il leaker reso celebre dalle sue passate anticipazioni su videogiochi Ubisoft come lo stesso Assassin's Creed Mirage ha sostenuto che i lavori sul prossimo capitolo di Far Cry non siano ancora partiti.

Incalzato dalla community nel fornire un commento alle ultime indiscrezioni condivise da Tom Henderson su Far Cry 7 e Far Cry Multiplayer, Script è categorico nell'affermare che "lo sviluppo effettivo non è ancora iniziato, anche se sono sicuro che lo abbiano pianificato per il futuro".

A prescindere dalla veridicità o meno delle ultime affermazioni di ScriptLeaksR6, in rete continuano a tenere banco le dichiarazioni condivise a metà 2021 da Jason Schreier: il giornalista di Bloomberg spiegò che Ubisoft avrebbe voluto rivoluzionare la serie con Far Cry 7, dando vita a un videogioco molto diverso da Far Cry 6 e, di riflesso, da tutti i capitoli recenti dell'IP sparatutto a tinte open world ideata da Crytek e proseguita dalle sussidiarie dell'editore francese.