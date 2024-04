Far Cry 7 tra annuncio e protagonisti: Cillian Murphy finisce al centro degli ultimi rumor

E se vi dicessimo che l'eroe o villain di Fallout 7 potrebbe avere il volto di Cillian Murphy? L'attore che ha contribuito al trionfo del film Oppenheimer agli Oscar 2024 è finito al centro dell'ultima infornata di anticipazioni e rumor sul prossimo capitolo della serie sparatutto free roaming di Ubisoft.

A farsi portavoce di questa nuova ridda di indiscrezioni è il sedicente leaker J0nathan con un post condiviso su Twitter/X che cita proprio Cillian Murphy: l'immagine dell'attore irlandese viene inserita in un puzzle di anticipazioni sul prossimo videogioco di Far Cry che comprende anche il numero sette, un granchio gigante e della dinamite destinata a esplodere tra 72 ore.

A voler dar retta a J0nathan, quindi, entro la giornata di martedì 22 aprile dovremmo assistere all'annuncio di Far Cry 7 su PC, PlayStation e Xbox, accompagnato magari dalle primissime informazioni sul setting (presumibilmente tropicale), sui protagonisti e sul villain principale.

Come di consueto, invitiamo chi ci segue a prendere questo genere di anticipazioni con tutte le cautele del caso e ad attendere le comunicazioni ufficiali. Mentre aspettiamo di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Ubisoft, vi ricordiamo che sui lidi di Everyeye.it trovate questo nostro approfondimento su cosa vogliamo da Far Cry 7 tra ambientazione, gameplay e villain, con tutte le riflessioni a firma di Francesco Muccino sul possibile scenario, sulle innovazioni più attese a livello squisitamente ludico e sul ruolo interpretato dal nemico principale.

Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti oggi su