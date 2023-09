Far Cry 7 leak: tanti dettagli su storia, gameplay e periodo d'uscita da Tom Henderson

Dopo aver discusso dell'assenza di PS5 Pro e Slim dallo State of Play tenutosi di recente, il noto insider Tom Henderson condivide tante anticipazioni su Far Cry 7, dalla struttura dell'avventura principale alla finestra di lancio.

Prendendo spunto dalle ultime indiscrezioni ottenute da una 'gola profonda' interna a Ubisoft, Tom Henderson sostiene che il prossimo capitolo della serie sparatutto open world di Far Cry assumerà i contorni di una storia non lineare (e quindi votata al free roaming) che racconterà le gesta compiute da un non meglio precisato eroe chiamato a salvare la sua famiglia rapita da un gruppo conosciuto come Sons of Truth.

Sempre stando all'informatore anonimo di Tom Henderson, il prossimo Far Cry darà ai giocatori un massimo di 24 ore di tempo reale per salvare l'intera famiglia del protagonista, da qui la natura non lineare del canovaccio narrativo e la possibilità di decidere autonomamente l'ordine delle missioni da completare. A detta di Tom Henderson, Far Cry 7 sarebbe attualmente in sviluppo presso Ubisoft Montreal: la sussidiaria canadese di Ubi avrebbe deciso di sganciarsi dal motore grafico Dunia per abbracciare lo Snowdrop Engine.

Sul fronte del gameplay, il report di Insider Gaming suggerisce l'adozione di una nuova meccaniche ingame che consentirà ai giocatori di interrogare i nemici per ottenere informazioni essenziali nella ricerca dei membri della famiglia dell'eroe. Il sistema degli interrogatori escogitato da Ubisoft Montreal sarebbe tanto complesso da prevedere diversi 'livelli di reazione' da parte dei nemici: alcuni decideranno di vuotare il sacco quasi subito, altri invece dimostreranno la loro cieca appartenenza al gruppo dei Sons of Truth restando in silenzio e ostacolando in ogni modo il personaggio principale, aggiungendo così un pizzico di imprevedibilità ad ogni interrogatorio.

Quanto alla data d'uscita, la gola profonda citata da Tom Henderson riferisce che Ubisoft intende lanciare Far Cry 7 alla fine del 2025, una finestra temporale che ne suggerisce l'approdo solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (e perché no, magari anche su Switch 2). Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate questo nostro approfondimento su cosa vogliamo da Far Cry 7, dall'ambientazione al gameplay passando per i villain.