Far Cry 7 sarà maggiormente orientato al gioco online secondo un rumor

Far Cry 6 è appena uscito ma già si parla del prossimo episodio della serie, secondo alcune fonti vicine ad Axios e VGC infatti Far Cry 7 sposterà maggiormente il focus sul gioco online. Una dichiarazione che si presta a varie interpretazioni.

A inizio settimana è stato scoperto un video nascosto in Far Cry 6 che sembra anticipare un gioco multiplayer di Far Cry, probabilmente un'espansione standalone o magari una nuova modalità per FC6, o perché no un gioco del tutto nuovo oppure proprio Far Cry 7, tante le possibili ipotesi.

Lo scorso mese di giugno Jason Schreier aveva dichiarato che Far Cry 7 rivoluzionerà la serie e ora queste voci vengono confermate da altre fonti, di fatto il prossimo Far Cry prenderà una direzione radicalmente differente rispetto a quanto abbiamo visto fino ad oggi.

Con la serie Far Cry Ubisoft non ha mai sperimentato troppo riproponendo spesso lo stesso gameplay con minime variazioni, questa la critica mossa al franchise in questi anni e non è escluso che possa essere arrivato il momento di cambiare proponendo al pubblico qualcosa di nuovo.

Ubisoft è sempre più interessata al mondo dei giochi multiplayer free to play come dimostrano gli annunci di HyperScape, XDefiant, The Division Heartland e Ghost Recon Frontline. Far Cry si aggiungerà a questa lista nel prossimo futuro?