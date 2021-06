Far Cry 7 rivoluzionerà la serie? Secondo Schreier sarà molto diverso da Far Cry 6

Non abbiamo ancora avuto modo di posare le nostre mani su Far Cry 6, ed ecco che già si inizia a parlare del prossimo capitolo della celebre serie sparatutto open world targata Ubisoft. A darci qualche primo indizio sul progetto è stato il solito Jason Schreier, intervenuto personalmente sulla questione durante il Triple Click Podcast.

Molti non vedono l'ora di avventurarsi tra le strade dell'isola di Yara, concepita e modellata sulle fattezze di Cuba, e scoprire tutti i segreti del nuovo temibile villain Anton Castillo, interpretato da Giancarlo Esposito. Altri, tuttavia, si dicono delusi dall'assenza di novità concrete e ritengono che la serie stia attraversando un periodo stagnante a livello creativo.

Un cambio di rotta definitivo potrebbe arrivare con Far Cry 7: secondo le parole di Schreier, il prossimo capitolo numerato prenderà nettamente le distanze da quanto visto sino ad oggi e sancirà presumibilmente un punto di non ritorno per la serie:

"Da quello che ho sentito, se mi ricordo bene, puntano verso una direzione radicalmente diversa con Far Cry dopo l'uscita di Far Cry 6". Il settimo episodio principale potrebbe dunque costituire il primo passo verso qualcosa di nuovo per Far Cry, ma sicuramente dovremo attendere ancora diversi mesi prima di scorprire qualcosa di concreto al riguardo. Ubisoft ha dichiarato nelle scorse settimane di voler puntare maggiormente ai free-to-play high-end in stile The Division: Heartland, e chissà che un'operazione simile non possa essere avviata anche con il franchise open world.

Far Cry 6, intanto, si prepara al suo debutto ufficiale il 7 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Everyeye.it ha dedicato un nuovo Speciale alla storia di Far Cry, un nome che ha saputo unire follia e realismo.