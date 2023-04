Far Cry 7 e uno spin-off multiplayer usciranno entro il 2025: nuovo report di Henderson

Nonostante precedenti voci di corridoio lasciassero intendere che lo sviluppo di Far Cry 7 non fosse ancora iniziato, la celebre serie open world continua ad essere una priorità per Ubisoft, al punto che due dei team più importanti della compagnia starebbero lavorando al franchise.

Come ricordato da Tom Henderson di Insider Gaming, nella giornata di ieri Ubisoft Toronto si è riunita per dare degli "aggiornamenti" sullo sviluppo dei prossimi Far Cry e Splinter Cell, rivelando di essere alla ricerca di 33 nuovi membri da aggiungere al proprio team e portare così avanti i progetti già in cantiere. In aggiunta, rivela Henderson, anche Ubisoft Montreal sarebbe coinvolta nei lavori sui futuri Far Cry, come suggerito da nuove offerte di lavoro diffuso da questo specifico studio.

Sono due i giochi di Far Cry attualmente in sviluppo: uno è Project Blackbird, nome in codice di Far Cry 7, mentre l'altro è Project Maverick, uno spin-off multiplayer di Far Cry. I due giochi, afferma Henderson, dovevano essere un'unica realtà, ma Ubisoft avrebbe poi deciso di creare due esperienze distinte. Resta ora da capire quale di questi Far Cry verrà co-sviluppato dalle divisioni di Toronto e di Montreal, se non addirittura entrambi.

Henderson specifica che al momento non è chiaro quando Far Cry 7 e lo spin-off incentrato sul multiplayer verranno pubblicati, tuttavia precisa che Ubisoft ha intenzione di pubblicare diversi giochi di punta entro i prossimi 18 mesi: i due Far Cry sarebbero dunque previsti entro il 2025, e sempre in quest'arco temporale è atteso anche il lancio di Assassin's Creed Codename Invictus (lo spin-off multiplayer) e del prossimo Ghost Recon principale, noto come Project Over. L'insider tuttavia specifica che queste finestre di lancio sono provvisorie e non è da escludere che qualcuno di questi progetti possa richiedere più tempo per divenire realtà.

Infine, Henderson rivela che la serie di Far Cry ha venduto 20 milioni di copie entro il 2014, a cui si aggiungono ulteriori 30 milioni piazzati entro settembre 2019, per un totale di 50 milioni di unità. Nel frattempo sembra imminente il lancio di Ubisoft Plus su Xbox, stando a quanto affermato dal giornalista Jez Corden.