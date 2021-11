Far Cry 7: trapelano i primi dettagli dopo le dimissioni del creative director

Ubisoft ha di recente perso un elemento chiave dello sviluppo di Far Cry, poiché ad aver lasciato l'azienda è stato lo storico creative director della serie, Dan Hay.

Erano ormai più di dieci anni che lo sviluppatore lavorava alla serie di sparatutto in prima persona e rappresentava uno degli elementi più importanti del team che si occupava del gioco. La notizia, di cui si chiacchierava già nelle ultime settimane, è stata confermata nel corso delle ultime ore direttamente dall'azienda francese, la quale ha dichiarato che da domani, 12 novembre 2021, Dan Hay non farà più parte di Ubisoft. Va precisato che quello di Hay non è l'unico abbandono dell'azienda in tempi recenti e che il team di Ubisoft Toronto ha subito grosse perdite in seguito alla pubblicazione di Watch Dogs Legion e Far Cry 6. Proprio qualche giorno fa è stata lanciata una petizione per porre fine agli abusi interni di Ubisoft e non è da escludere che vi sia qualche collegamento con l'esodo in massa di questi sviluppatori.

Cogliendo al balzo la notizia dell'abbandono di Hay, Jeff Grubb è intervenuto su Twitter per diffondere le prime indiscrezioni su Far Cry 7. Stando a quanto dichiarato dal giornalista, il prossimo capitolo della serie sarà un gioco a supporto continuo in stile Assassin's Creed Infinity ed era proprio Hay l'incaricato alla supervisione del progetto.

In attesa di scoprire quali saranno le conseguenze di questa perdita, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stata annunciata la data d'uscita del DLC di Far Cry 6 con protagonista l'iconico Vaas Montenegro.