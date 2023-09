Far Cry 7 uscirà al lancio su Nintendo Switch 2, secondo un rumor

Se Tom Henderson ha diffuso informazioni su storia, gameplay e periodo d'uscita di Far Cry 7, un ulteriore rumor ci suggerisce che il prossimo capitolo della serie open world di Ubisoft verrà pubblicato anche su Nintendo Switch 2.

Stando a Tom Henderson di Insider Gaming, Far Cry 7 è attualmente previsto al lancio per la fine del 2025, periodo entro cui Nintendo Switch 2 potrebbe essere già stata lanciata sul mercato. Secondo quanto suggerito dal giornalista videoludico Necrofelipe, che è intervenuto nella discussione innescata dall'articolo di Henderson, Far Cry 7 sarà disponibile sin dal day one anche sulla console next-gen di casa Nintendo. Ad affiancare la prossima piattaforma ibrida della grande N, dovrebbero presumibilmente esserci PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre naturalmente alla versione PC.

Necrofelipe ha successivamente precisato che Far Cry 7 non sarà un titolo facente parte della lineup di lancio di Switch 2, ma semplicemente verrà pubblicato al day one anche sulla console ibrida. Questo, come detto, significa che la console potrà arrivare sul mercato già prima del periodo indicato.

Naturalmente quanto riportato è frutto di rumor e speculazioni e, per quanto affidabili possano essere le fonti, vi invitiamo a pazientare ed attendere gli annunci ufficiali da parte di Ubisoft e Nintendo.