Far Cry, aspettando Castillo e Giancarlo Esposito: ecco come nascono i villain della serie

Tra gli elementi più iconici della serie Far Cry, figurano sicuramente i folli e sanguinari villain che hanno scatenato negli anni la propria follia all'interno della saga Ubisoft.

Personaggi particolarmente apprezzati dai fan, al punto che il colosso francese ha deciso di renderli protagonisti dei DLC di Far Cry 6, che andranno ad esplorare il passato di Vaas Montengro, Pagan Min e Joseph Feed. Una decisione inaspettata, ma che è stata accolta con interesse dalla community che aveva potuto apprezzare i villain in Far Cry 3, Far Cry 4 e Far Cry 5. In attesa di poter scoprire gli orrori compiuti da Anton Castillo sull'isola di Yara, la redazione internazionale di IGN ha avuto la possibilità di scoprire i dietro le quinte della nascita dei celebri antagonisti videoludici.

L'interessante video approfondimento - disponibile in apertura a questa news - si apre con un focus su Vaas Montenegro, il villain di Far Cry 3 interpretato dall'attore canadese Michael Mando, noto per aver rivestito il ruolo di Nacho in Breaking Bad e Better Call Soul. Si passa poi a Far Cry 4 e al suo eccentrico Pagan Min, interpretato da nientemeno che Troy Baker, ampiamente noto ai videogiocatori per i molteplici ruoli rivestiti negli ultimi anni, da Joel di The Last of Us a Higgs in Death Stranding. Spazio poi al villain di Far Cry 5, Joseph Feed, pronto a seminare il terrore negli USA grazie all'interpretazione di Greg Byrk, attore canadese parte del cast di Shoot'em Up - Spara o Muori e della serie TV Frontiera.



Tra audizioni, sequenze di motion capture e altri dietro le quinte, il filmato è estremamente interessante: buona visione!