Da Far Cry a Dragon Age Inquisition: nuovi sconti approdano su Xbox Store

Lievemente in ritardo rispetto al consueto appuntamento del martedì mattina, sono ora disponibili i nuovi sconti sui giochi Xbox One e i Deals with Gold su Xbox Store.

Come di consueto le promozioni coinvolgono un catalogo piuttosto variegato di titoli: tra i tanti possiamo ad esempio segnalare Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edtion, proposto con uno sconto del 75%, oppure Journey to the Savage Planet, scontato del 40%. Interessanti promozioni anche per la serie Ubisoft di Far Cry, con diversi capitoli proposti a prezzo scontato, incluso il più recente Far Cry: New Dawn.



Di seguito, potete trovare l'elenco completo degli sconti attivi:

GIOCHI XBOX ONE

2Dark Xbox One Game 80% Rockin’ Action Sale

American Ninja Warrior: Challenge Xbox One Game 60% DWG*

Anima: Gate of Memories – Arcane Edition Xbox One Game 40% DWG*

Aven Colony Xbox One Game 70% DWG*

Aven Colony – Cerulean Vale Add-On 50% Spotlight Sale

Batman: Return To Arkham Xbox Game Pass 50% Rockin’ Action Sale

Blood Bowl 2 Xbox One Game 75% Rockin’ Action Sale

Blood Bowl 2: Official Expansion Add-On 50% Rockin’ Action Sale

Blood Bowl 2: Official Expansion + Team Pack Xbox One Game 50% Rockin’ Action Sale

Bokosuka Wars II Xbox One Game 40% Spotlight Sale

Borderlands 3 Super Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 50% Rockin’ Action Sale

Borderlands: Game Of The Year Edition Xbox One X Enhanced 60% Rockin’ Action Sale

Borderlands: The Handsome Collection Xbox Game Pass 67% Rockin’ Action Sale

Brief Battles Xbox One X Enhanced 35% Spotlight Sale

Bundle: South Park: The Stick of Truth + The Fractured But Whole Xbox One Game 67% Rockin’ Action Sale

Cast of the Seven Godsends – Redux Xbox One Game w/ Free Trial 80% Spotlight Sale

Circuits Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Claws of Furry Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

Contra Anniversary Collection Xbox One Game 50% Rockin’ Action Sale

Crypt of the Serpent King Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Dead Island Definitive Collection Xbox One Game 80% Rockin’ Action Sale

Devil May Cry HD Collection Xbox One Game 40% Rockin’ Action Sale

Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition Xbox One Game 75% Rockin’ Action Sale

DragonFangZ – The Rose&Dungeon of Time Xbox Play Anywhere 50% Spotlight Sale

EA Sports FIFA 20 Champions Edition Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

EA Sports FIFA 20 Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Elea – Episode 1 Xbox One X Enhanced 90% Rockin’ Action Sale

Element Space Xbox One X Enhanced 20% DWG*

Fall of Light: Darkest Edition Xbox One Game 75% DWG*

Far Cry 3 Classic Edition Xbox One X Enhanced 50% Rockin’ Action Sale

Far Cry 4 Xbox One Game 67% Rockin’ Action Sale

Far Cry 4 + Far Cry Primal Bundle Xbox One Game 65% Rockin’ Action Sale

Far Cry 4 Gold Edition Xbox One Game 67% Rockin’ Action Sale

Far Cry 4 Season Pass Add-On 30% Rockin’ Action Sale

Far Cry 5 Xbox One X Enhanced 75% Rockin’ Action Sale

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle Xbox One X Enhanced 70% Rockin’ Action Sale

Far Cry 5 Gold Edition + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle Xbox One X Enhanced 70% Rockin’ Action Sale

Far Cry 5 Hours Of Darkness Add-On 30% Rockin’ Action Sale

Far Cry 5 Lost On Mars Add-On 30% Rockin’ Action Sale

Far Cry 5 Season Pass Add-On 30% Rockin’ Action Sale

Far Cry 5 Silver Bars – Large Pack Add-On 30% Rockin’ Action Sale

Far Cry 5 Silver Bars – XL Pack Add-On 30% Rockin’ Action Sale

Far Cry Insanity Bundle Xbox One Game 60% Rockin’ Action Sale

Far Cry New Dawn Xbox One X Enhanced 60% Rockin’ Action Sale

Far Cry New Dawn Credits Pack – Large Add-On 30% Rockin’ Action Sale

Far Cry New Dawn Credits Pack – XL Add-On 30% Rockin’ Action Sale

Far Cry New Dawn Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 60% Rockin’ Action Sale

Far Cry Primal Xbox One Game 67% Rockin’ Action Sale

Far Cry Primal – Apex Edition Xbox One Game 67% Rockin’ Action Sale

Farming Simulator 19 – Anderson Group Equipment Pack Add-On 33% DWG*

Farming Simulator 19 – John Deere Cotton DLC Add-On 33% DWG*

Farming Simulator 19 – Platinum Edition Xbox One Game 40% DWG*

Farming Simulator 19 – Platinum Expansion Add-On 33% DWG*

FIFA The Journey Trilogy Xbox One X Enhanced 80% Spotlight Sale

Fighter Within Xbox One Game 75% Rockin’ Action Sale

Ghost Recon Breakpoint – Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 65% Rockin’ Action Sale

Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut Xbox Game Pass 80% Rockin’ Action Sale

Grand Theft Auto V – Criminal Enterprise Starter Pack and Megalodon Shark Card Bundle Add-On 20% DWG*

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition & Whale Shark Card Bundle Xbox One Game 35% Rockin’ Action Sale

Hitman HD Enhanced Collection Xbox One Game 70% Rockin’ Action Sale

Hunt: Showdown Xbox One X Enhanced 40% Rockin’ Action Sale

Journey to the Savage Planet Xbox Game Pass 40% Rockin’ Action Sale

Kerbal Space Program: Breaking Ground Add-On 35% DWG*

Kingdom Come: Deliverance Xbox Game Pass 50% Rockin’ Action Sale

Kingdom Come: Deliverance – DLC Collection Add-On 60% Rockin’ Action Sale

L.A. Noire Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Letter Quest: Grimm’s Journey Remastered Xbox One Game 70% Rockin’ Action Sale

Lovecraft’s Untold Stories Xbox One Game 40% DWG*

Mad Max Xbox One Game 50% Rockin’ Action Sale

Madden NFL 20: Superstar Edition Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Madden NFL 20: Ultimate Superstar Edition Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Manual Samuel Xbox One Game 75% Rockin’ Action Sale

Mass Effect: Andromeda – Standard Recruit Edition Xbox One X Enhanced 70% Rockin’ Action Sale

Mega Man 30th Anniversary Bundle Xbox One Game 33% Rockin’ Action Sale

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection Xbox One Game 25% Rockin’ Action Sale

Memories of Mars Xbox One X Enhanced 30% Rockin’ Action Sale

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes Xbox One Game 85% Rockin’ Action Sale

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Xbox Game Pass 70% Rockin’ Action Sale

Metro Exodus Xbox Game Pass 60% Rockin’ Action Sale

Metro Exodus Expansion Pass Add-On 33% Rockin’ Action Sale

Metro Exodus – Sam’s Story Add-On 20% Rockin’ Action Sale

Middle-earth: Shadow of Mordor – Game of the Year Edition Xbox One Game 50% Rockin’ Action Sale

Mordheim: City of the Damned Xbox One Game 75% Rockin’ Action Sale

NBA 2K20 Xbox Game Pass 95% Spotlight Sale

Need For Speed Heat Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

NHL 20 Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 67% Spotlight Sale

NHL 20 Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 67% Spotlight Sale

Nickelodeon: Kart Racers Xbox One Game 67% DWG*

No Man’s Sky Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

Power Rangers: Battle for the Grid Xbox Game Pass 40% Rockin’ Action Sale

Power Rangers: Battle for the Grid – Digital Collector’s Edition Xbox Game Pass 40% Rockin’ Action Sale

Rabbids Invasion : The Interactive TV Show Xbox One Game w/ Free Trial 75% Rockin’ Action Sale

Red Dead Redemption 2: Special Edition Xbox One X Enhanced 55.00000000000001% Rockin’ Action Sale

Refunct Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

Road Rage Xbox One Game 75% Spotlight Sale

Robot Squad Simulator X Xbox One Game 25% Spotlight Sale

Rocket Wars Xbox One Game 50% Spotlight Sale

Rocksmith 2014 Edition – Remastered Xbox One Game 55.00000000000001% Rockin’ Action Sale

Rogue Stormers Xbox One Game 80% Rockin’ Action Sale

Rogue Stormers & Giana Sisters Bundle Xbox One Game 80% Rockin’ Action Sale

Saints Row IV: Re-Elected Xbox One Game 75% Rockin’ Action Sale

Shape Up Gold Edition Xbox One Game 80% Rockin’ Action Sale

Sid Meier’s Civilization VI Xbox One X Enhanced 25% DWG*

Sine Mora EX Xbox One Game 80% Rockin’ Action Sale

Slain: Back from Hell Xbox One Game 75% Rockin’ Action Sale

South Park: The Fractured But Whole Xbox One Game w/ Free Trial 70% Rockin’ Action Sale

South Park: The Fractured But Whole – Gold Edition Xbox One Game 70% Rockin’ Action Sale

South Park: The Stick Of Truth Xbox One Game 60% Rockin’ Action Sale

Spartan Fist Xbox One Game 30% DWG*

Starpoint Gemini Warlords Xbox One Game 75% DWG*

Starpoint Gemini Warlords: Cycle of Warfare Add-On 50% Spotlight Sale

Starpoint Gemini Warlords: Deadly Dozen Add-On 50% Spotlight Sale

Starpoint Gemini Warlords: Rise of Numibia Add-On 50% Spotlight Sale

Starpoint Gemini Warlords: Titans Return Add-On 50% Spotlight Sale

STEEP Xbox One X Enhanced 50% Rockin’ Action Sale

STEEP and The Crew Xbox One Game 80% Rockin’ Action Sale

STEEP X Games Gold Edition Xbox One X Enhanced 60% Rockin’ Action Sale

Super Mutant Alien Assault Xbox One Game 85% Spotlight Sale

Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf Xbox Game Pass 40% Rockin’ Action Sale

Surf World Series Xbox One Game 40% Spotlight Sale

The Golf Club 2 Xbox Game Pass 70% DWG*

The Wolf Among Us Xbox One Game 50% DWG*

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Xbox One X Enhanced 70% Rockin’ Action Sale

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Year 1 Pass Add-On 50% Rockin’ Action Sale

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Gold Edition Xbox One X Enhanced 65% Rockin’ Action Sale

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Standard Edition Xbox One X Enhanced 65% Rockin’ Action Sale

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 65% Rockin’ Action Sale

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Year 2 Gold Edition Xbox One X Enhanced 65% Rockin’ Action Sale

Tom Clancy’s The Division Xbox Game Pass 67% Rockin’ Action Sale

Tom Clancy’s The Division 2 Xbox One X Enhanced 67% Rockin’ Action Sale

Tom Clancy’s The Division Franchise Bundle Xbox One Game 75% Rockin’ Action Sale

Tom Clancy’s The Division Gold Edition Xbox Game Pass 70% Rockin’ Action Sale

Trover Saves the Universe Xbox One X Enhanced 40% DWG*

Varenje Xbox Play Anywhere 67% DWG*

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Complete Collection Xbox One X Enhanced 70% Rockin’ Action Sale

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr | Imperium edition Xbox One X Enhanced 70% Spotlight Sale

Warhammer Bundle: Mordheim and Blood Bowl 2 Xbox One Game 75% Rockin’ Action Sale

Warhammer: Chaosbane Xbox One X Enhanced 60% Rockin’ Action Sale

Warhammer: Chaosbane Deluxe Edition Xbox One Game 60% Rockin’ Action Sale

Warhammer: Chaosbane Magnus Edition Xbox One Game 60% Spotlight Sale

Warparty Xbox One Game 50% DWG*

Watch Dogs 1 + Watch Dogs 2 Gold Editions Bundle Xbox One Game 75% Rockin’ Action Sale

Watch Dogs 1 + Watch Dogs 2 Standard Editions Bundle Xbox One Game 75% Rockin’ Action Sale

Watch Dogs 2 Xbox One Game w/ Free Trial 75% Rockin’ Action Sale

Watch Dogs 2 – Gold Edition Xbox One Game 75% Rockin’ Action Sale

Watch_Dogs Xbox One Game 67% Rockin’ Action Sale

Watch_Dogs Complete Edition Xbox One Game 70% Rockin’ Action Sale

Without Escape: Console Edition Xbox One Game 30% Spotlight Sale

WWE 2K20 Xbox One X Enhanced 67% DWG*

WWE 2K20 Originals: Empire of Tomorrow Add-On 50% DWG*

Yoku’s Island Express Xbox Game Pass 70% DWG*

GIOCHI XBOX 360

Call Of Juarez : The Cartel* Backward Compatible 75% DWG

Call of Juarez: Bound in Blood* Backward Compatible 50% DWG

Call of Juarez: Gunslinger * Backward Compatible 65% DWG

Far Cry 2 Backward Compatible 70% Rockin’ Action Sale

Far Cry 4 Games On Demand 70% Rockin’ Action Sale

Far Cry Classic Backward Compatible 70% Rockin’ Action Sale

Metro 2033* Games On Demand 75% DWG

Metro: Last Light – Ranger Mode* Add-On 50% DWG

Metro: Last Light – Season Pass* Add-On 75% DWG

Metro: Last Light – The Chronicles Pack* Add-On 50% DWG

Metro: Last Light – The Developer Pack* Add-On 50% DWG

Metro: Last Light – The Faction Pack* Add-On 50% DWG

Metro: Last Light* Games On Demand 75% DWG

Prince of Persia* Backward Compatible 60% DWG

Prince of Persia: Classic* Backward Compatible 60% DWG

Prince of Persia: The Forgotten Sands* Backward Compatible 60% DWG

Prince of Persia: The Sands of Time* Backward Compatible 60% DWG

Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2* Backward Compatible 50% DWG

Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter* Backward Compatible 50% DWG

Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier* Backward Compatible 50% DWG

Come di consueto, le promozioni resteranno attive per un periodo di tempo limitato, con scadenza nel corso della giornata di. Per ulteriori dettagli sui giochi proposti, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Journey to the Savage Planet e la recensione di Far Cry: New Dawn , rispettivamente a cura di Francesco Fossetti e Alessandro Bruni.