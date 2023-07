Far Cry, l'ennesima fuga di contenuti: codice sorgente del primo gioco della saga in rete

Mentre l'utenza videoludica appassionata alla saga di Far Cry, storico brand di Ubisoft, attende con trepidante attesa l'arrivo di Far Cry 7 e dello spin-off multiplayer entro il 2025 che si fa sempre più vicino, emergono dalla rete alcune notizie importanti sul capitolo che ha dato il via al grande successo del franchise in questione.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, è stato divulgato su Internet il codice sorgente di Far Cry. Si tratta solo di una delle tante fughe di contenuti e di informazioni provenienti dalle retrovie della celebre software house e, dopo quasi vent'anni dalla sua pubblicazione, anche la prima iterazione di Far Cry è stata al centro di questi leak.

Da quanto emerso in seguito alle prime testimonianze della notizia, gli asset del progetto non sono disponibili, seppure ciò non sia sufficiente a limitare la portata del danno. Sempre dalle informazioni trapelate nelle ultime ore e direttamente connesse a quanto accaduto, sembrerebbe che dietro l'iniziativa vi sia il nome di Llaetha.ro, il quale ha pubblicato i contenuti in una serie di file dal titolo "Far Cry 1.34 complete". Non è da escludere che la community di modder dei vari subreddit e non solo possano iniziare a lavorare su qualche versione non ufficiale o rivisitata del titolo.

Ciò potrebbe essere un ottimo modo per ingannare il tempo in previsione del prossimo capitolo della saga ma, almeno per il momento e in attesa di saperne di più sulla vicenda, vi rimandiamo alla nostra recensione del DLC di Far Cry 6 che porta gli alieni a Yara in naufragio tra i mondi.