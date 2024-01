Far Cry è finito? Ma proprio no, tornerà con due giochi nel 2025 per un leak

Chi ha detto che Far Cry è finito dopo Far Cry 6? Nessuno, e infatti Ubisoft sembra avere in cantiere almeno due nuovi giochi della serie con uscita prevista nel 2025. Niente di ufficiale, ma le fonti sembrano piuttosto affidabili.

Secondo Insider-Gaming infatti, Ubisoft starebbe lavorando a Far Cry 7 in uscita nel 2025 anche su Nintendo Switch 2, il gioco è conosciuto con il nome in codice Project Blackbird, ma non solo perché in sviluppo ci sarebbe anche Project Maverick, un Extraction Shooter Multiplayer "ambientato nell'universo di Far Cry" in uscita anche lui nel 2025 ma non è chiaro se in contemporanea con il gioco principale oppure no.

C'è poi la questione Captain Laserhawk Niji Warrior, sparatutto multiplayer ispirato alla serie Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix. Il PEGI ha valutato il gioco nelle scorse settimane ma Ubisoft non ha ancora annunciato questo titolo: si tratta di Project Maverick, o di qualcosa di completamente diverso?

Far Cry 7, come detto, dovrebbe uscire su tutte le principali piattaforme tra cui Nintendo Switch 2, console non ancora annunciata ma che secondo i rumor uscirà alla fine del 2024 in tutto il mondo. Ubisoft si farà trovare pronta per supportare adeguatamente la nuova console della casa di Kyoto?