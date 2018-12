Far Cry: il nuovo gioco sarà annunciato ai Game Awards 2018!

I Game Awards 2018 si avvicinano sempre più, e stiamo man mano scoprendo diversi indizi su ciò che potremo aspettarci durante lo show di Geoff Keighley, che negli ultimi anni sta acquisendo sempre più importanza e risonanza all'interno del mondo videoludico.

A quanto pare, fra i circa 10 annunci previsti durante l'evento ce ne sarò uno a tema Far Cry! La conferma giunge direttamente da Ubisoft, che ha postato un nuovo tweet sull'account ufficiale di Far Cry 5, riportato poi dallo stesso Keighley. Tramite il player che trovate in cima alla notizia potete ammirare il primo teaser trailer del nuovo gioco, a quanto pare ambientato all'interno di un contesto post-apocalittico.

Diversi, a questo punto, gli scenari che si aprono davanti al futuro della serie sparatutto open world: che si tratti di un'espansione di Far Cry 5, o di uno spin-off? O forse è giunto il momento per il prossimo capitolo numerato del franchise? Non ci resta che attendere che i Game Awards 2018 abbiano finalmente inizio per scoprirne di più.

Per seguire l'evento in diretta insieme alla redazione di Everyeye.it, connettetevi al nostro canale Twitch venerdì 7 dicembre alle ore 02:30. Da mezzanotte potrete inoltre assistere ad un ricco pre-show in attesa dell'inizio ufficiale dei TGA 2018.