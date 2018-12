Far Cry New Dawn: confermato il ritorno di una vecchia conoscenza

Un video gameplay inedito di Far Cry: New Dawn pubblicato su Youtube dalla redazione di IGN ci rivela che nel nuovo capitolo della serie farà ritorno un personaggio che abbiamo conosciuto in Far Cry 5.

Se volete evitare spoiler di ogni tipo, vi consigliamo di interrompere qui la lettura.

In una delle prime missioni del gioco verremo chiamati a salvare il pastore Jerome Jeffries, sacerdote di Hope County con un passato da sergente d'artiglieria e figura importante della resistenza in Far Cry 5. Dopo averlo liberato dai suoi rapitori, Jerome ci chiederà di aiutarlo a salvare il resto delle persone tenute in prigionia. Potete osservare il video gameplay in questione, della durata di circa 7 minuti, sul canale Youtube di IGN.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Far Cry New Dawn è ambientato 17 anni dopo le vicende narrate nel quinto capitolo della serie: dopo lo scoppio della Terza Guerra Mondiale e il conseguente inverno nucleare, la natura è rifiorita nel Montana e i sopravvissuti riemersi dai bunker si sono riorganizzati in comunità. I gioco sarà disponibile a partire dal 15 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo budget di 44.99 euro. Per ulteriori informazioni e dettagli, rimandiamo alla nostra anteprima di Far Cry New Dawn.