Far Cry: New Dawn entra ufficialmente in Fase Gold

A meno di un mese dall'uscita del gioco, fissata per il 15 Febbraio 2019, lo sviluppo di Far Cry: New Dawn è ufficialmente terminato. L'annuncio è stato dato dal technical director dell'imminente sparatutto open world, Raphaël Parent, che su Twitter ha svelato che il titolo è entrato nella cosiddetta Fase Gold.

Da questo momento Ubisoft sarà al lavoro unicamente sulla risoluzione dei bug e lavorerà di cesello per rifinire il tutto con l'eventuale lancio di patch post-lancio, mentre il gioco è pronto per essere stampato su supporto fisico.

Far Cry: New Dawn è ambientato dopo gli eventi di Far Cry 5, in un mondo in cui una catastrofe nucleare ha spazzato via ogni cosa. Rispetto al predecessore però, il nuovo capitolo è dotato di alcune nuove caratteristiche, tra cui un approccio più simile agli RPG, con un sistema di crafting e progressione delle armi, e la possibilità di investire sui personaggi per ottenere degli upgrade migliori.

Resta invariato il rating del videogame, dichiarato Mature 17+ dall'ESRB, corrispondente al nostro PEGI 18, data la dichiarata presenza dei soliti richiami alla violenza e del linguaggio scurrile.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Far Cry: New Dawn. Cosa vi attendete dalla nuova incarnazione dello sparatutto open world di Ubisoft?