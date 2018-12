Far Cry New Dawn: nuova video comparativa con le location di Far Cry 5

Incuriositi dal progetto di Far Cry New Dawn, i curatori del canale YouTube di Cycu1 hanno realizzato un'interessante comparativa video tra gli spezzoni di gameplay di Far Cry 5 e le scene di gioco immortalate nel filmato di presentazione e nelle prime anteprime del suo spin-off post-apocalittico.

Pur essendo ambientata nel medesimo scenario del capitolo dato alla luce nel marzo di quest'anno (con l'aggiunta di nuove regioni esplorabili), l'esperienza di gioco confezionata da Ubisoft Montreal con l'avventura di New Dawn promette di essere una delle più originali e innovative di questa saga sparatutto.

Alla consueta libertà offerta nella scelta degli approcci da adottare per completare le missioni principali e le attività secondarie basate sulla distruzione degli accampamenti nemici e sulla ricerca degli oggetti collezionabili, il titolo proporrà infatti una robusta iniezione di elementi RPG legati, ad esempio, alla gestione dell'inventario, al potenziamento della base e ai rapporti con i numerosi personaggi secondari che incroceremo lungo il cammino.

L'uscita di Far Cry New Dawn è prevista per il 15 febbraio del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per immergersi nelle atmosfere del nuovo capitolo della serie a mondo aperto di Ubisoft, è bene precisarlo, non bisognerà possedere una copia di Far Cry 5.