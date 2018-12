Far Cry New Dawn: nuove immagini dal Fan Kit ufficiale

I curatori del canale Facebook ufficiale della serie di Far Cry indossano il costume da Babbo Natale e ci regalano il Fan Kit di Far Cry New Dawn comprensivo delle immagini, dei loghi, delle gif e dei banner social del nuovo capitolo per PC, PS4 e Xbox One di questa iconica serie sparatutto targata Ubisoft.

Se non volete scaricare i 500Mb del pacchetto e desiderate ammirare solo le immagini di gioco e i render inediti in esso contenuti, in calce all'articolo vi proponiamo i nuovi screenshot e uno splendido artwork che mostra uno dei tanti accampamenti che saremo chiamati a liberare nel corso dell'avventura free roaming.

L'esplorazione dell'universo post-apocalittico del nuovo atto della serie FPS di Ubisoft Montreal sarà accompagnata dall'aggiunta di numerosi elementi di innovazione che innestano nelle dinamiche di gameplay che hanno reso celebre questa serie, ad esempio con la necessità di gestire e potenziare gli accampamenti strappati al nemico di turno e con la presenza di un modulo per la personalizzazione delle armi e degli elementi di equipaggiamento che promette di essere estremamente ampio e all'insegna dell'originalità.

Su queste pagine, inoltre, trovate un'interessante video comparativa tra le location di Far Cry 5 e quelle di Far Cry New Dawn, senza dimenticare l'approfondimento a cura di Francesco Fossetti che evidenzia i punti di forza (tanti) e di debolezza (pochi, ma evidenti) di questo progetto annunciato durante i The Game Awards 2018 e previsto in uscita per il 15 febbraio del prossimo anno.