Far Cry New Dawn: nuovi dettagli su trama e personaggi

Durante i Game Awards Ubisoft ha annunciato Far Cry New Dawn, nella giornata di oggi il publisher francese ha pubblicato un comunicato stampa che svela tutti i dettagli sulla trama e sul concept alla base del nuovo Far Cry.

Ambientato diciassette anni dopo una catastrofe nucleare globale, Far Cry New Dawn porta i giocatori in una Hope County nel Montana ancora selvaggia ma profondamente cambiata. La vita ha ricominciato a riemergere dal caos, ma ora i superstiti devono affrontare una nuova minaccia, gli spietati Banditi e i loro leader, le Gemelle, Mickey e Lou. Cresciute in un territorio senza leggi, le sorelle gemelle e la loro banda di saccheggiatori vivono alla giornata e sono a Hope County solo per arraffare tutte le risorse disponibili. Per respingere questa devastante minaccia, i giocatori dovranno aiutare i Superstiti a diventare più forti, creare un arsenale di fortuna e formare alleanze inattese per lottare per la sopravvivenza in una nuova e pericolosa frontiera.

La propria base, chiamata Prosperity, è la roccaforte dei Superstiti, dove i giocatori potranno prepararsi ad affrontare i Banditi, creando armi e veicoli di fortuna, ma soprattutto addestrando i propri Mercenari, che includeranno alcuni volti familiari e altri nuovi. Man mano che i giocatori progrediranno nella storia, potranno potenziare la base per ottenere armi ed equipaggiamenti più potenti. La base è anche il punto di partenza per le Spedizioni, in cui, per la prima volta in Far Cry, l’avventura raggiungerà nuovi confini. Ambientate in alcune celebri ambientazioni degli Stati Uniti, da paludi a canyon e molte altre aree, le Spedizioni porteranno i giocatori in alcuni luoghi unici dove dovranno ottenere un pacchetto di materiali preziosi e andarsene alla svelta.

Sviluppato da Ubisoft Montreal con il supporto di Ubisoft Shanghai, Ubisoft Kiev e Ubisoft Bucarest, Far Cry New Dawn è uno sparatutto in prima persona ambientato in uno scenario liberamente esplorabile. Come seguito indipendente di Far Cry 5, Far Cry New Dawn porta i giocatori in una vivace ambientazione post-apocalittica dove troveranno una doppia minaccia, le Gemelle Mickey e Lou. Per affrontarle, potranno reclutare un eclettico gruppo di Mercenari umani e bestiali, o gli Amici mercenari con un’esperienza in cooperativa, così da provare momenti indimenticabili e imprevedibili alla Far Cry, dove potrà succedere di tutto.