Far Cry New Dawn: il nuovo gioco della serie Ubisoft ci porta nella Terza Guerra Mondiale

Come preannunciato da Ubisoft, in occasione dei Game Awards 2018 è stato annunciato un nuovo capitolo di Far Cry. Stiamo parlando di Far Cry New Dawn, un nuovo FPS standalone ambientato nella Terza Guerra Mondiale dopo gli eventi di Far Cry 5.

Dopo gli eventi narrati in Far Cry 5, infatti, ha luogo un bombardamento che da inizio alla Terza Guerra Mondiale, un disastroso conflitto nucleare che affligge tutto il globo. Il titolo si ambienta sempre nel Montana a 17 anni di distanza da questo catastrofico evento, quando la vita inizia a rifiorire sulla Terra e la natura inizia a reclamare i suoi spazi.

Parlando del gameplay vero e proprio, Far Cry New Dawn resterà abbastanza fedele alla formula di Far Cry 5, con l'aggiunta di meccaniche RPG come la rarità delle armi e la possibilità di arruolare personaggi secondari e animali da far combattere al nostro fianco.

Sarà inoltre possibile partecipare a una serie di spedizioni che ci porteranno in altre zone dell'America come il Grand Canyon e nel Bayou. Ubisoft ha annunciato anche la data di uscita ufficiale del gioco: Far Cry New Dawn sarà disponibile a partire dal 15 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, all'interessante prezzo budget di 44,99 euro. Vi lasciamo con il trailer riportato in cima alla notizia.