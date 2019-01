Far Cry New Dawn: il rating ESRB pone l'accento sui dialoghi scurrili

L'ente nordamericano preposto alla classificazione dei giochi conosciuto qui da noi con l'acronico di ESRB, ha analizzato Far Cry New Dawn e ha deciso, ovviamente, di assegnare una valutazione "Mature 17+" (corrispondente al nostro PEGI 18) al nuovo capitolo della saga sparatutto a mondo aperto di Ubisoft.

Nella scheda redatta dall'Entertainment Software Rating Board troviamo tutti i rimandi alla violenza che andranno a caratterizzare l'esperienza di gioco del prossimo progetto a mondo aperto di Ubisoft Montreal.

Superato il preambolo introduttivo che si limita a delineare il perimetro digitale di un'opera che, come potete facilmente immaginare, avrà un arsenale particolarmente ampio e farà largo uso delle armi bianche per effettuare abbattimenti "silenziosi" attraverso un approccio stealth, la descrizione offertaci dall'ESRB entra nel dettaglio del canovaccio narrativo per sottolineare i toni accesi della trama di New Dawn e la scurrilità dei dialoghi.

"Nei filmati in cinematica possiamo ammirare atti di intensa violenza", esordiscono i curatori dell'ESRB spiegando che l'utente potrà assistere a "un nuovo giustiziato con un colpo di fucile e a persone sparate a bruciapelo in pieno petto. Il titolo contiene anche dei brevi riferimenti sessuali nei dialoghi. Nel corso del gioco, il personaggio può assumere alcol, provocando un effetto di sfocatura dello schermo e il suo svenimento. Nei dialoghi si possono udire le parole c...o e m...a".

Gli sguaiati guerrieri dell'universo post-apocalittico di Far Cry New Dawn ci aspettano col loro ricco frasario di francesismi per il prossimo 15 febbraio, giusto in tempo per l'uscita del titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.