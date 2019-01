Far Cry New Dawn: svelati i Requisiti di Sistema Minimi e Consigliati su PC

A un mese esatto dal lancio di Far Cry New Dawn, gli autori di Ubisoft Montreal ci aiutano a districarci nella giungla delle configurazioni hardware necessarie per far girare al meglio il loro prossimo sparatutto free roaming pubblicando la lista dei requisiti minimi e consigliati della versione PC.

Di seguito potete scorrere la quadrupla lista con le configurazioni minime (per giocare in 720p al livello più basso delle impostazioni grafiche), consigliate (in Full-HD e setting grafici su High) e "enthusiast" per chi potrà spingersi sino ai 4K di risoluzione e affrontare le sfide di questo ambizioso FPS post-apocalittico a 30 o 60fps:

Configurazione Minima

Sistema Operativo : Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo 64-bit)

: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo 64-bit) Processore : Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz o AMD FX 6350 @ 3.9 GHz

: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz o AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Memoria RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda Video : NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) o AMD Radeon R9 270X (2GB) o migliore

: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) o AMD Radeon R9 270X (2GB) o migliore Risoluzione : 720p

: 720p Video Preset : Low

: Low Hard Disk: 30 GB di spazio disponibile

Configurazione Consigliata

Sistema Operativo : Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo 64-bit)

: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (solo 64-bit) Processore : Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz o AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz

: Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz o AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz Memoria RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda Video : NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) o AMD Radeon R9 290X (4GB) o migliore

: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) o AMD Radeon R9 290X (4GB) o migliore Risoluzione : 1080p

: 1080p Video Preset : High

: High Hard Disk: 30 GB di spazio disponibile

Configurazione per 4K a 30fps

Sistema Operativo : Windows 10 (64bit versions only)

: Windows 10 (64bit versions only) Processore : Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz o AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz o equivalente

: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz o AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz o equivalente Memoria RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda Video : NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB) o AMD RX Vega 56 (8GB) o migliore

: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB) o AMD RX Vega 56 (8GB) o migliore Risoluzione : 2160p

: 2160p Video Preset : High

: High Hard Disk: 30 GB di spazio disponibile

Configurazione per 4K a 60fps

Sistema Operativo : Windows 10 (solo 64-bit)

: Windows 10 (solo 64-bit) Processore : Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz o AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz o equivalente

: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz o AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz o equivalente Memoria RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda Video : NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (8GB) o AMD RX Vega 56 CFX (8GB) o migliore

: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (8GB) o AMD RX Vega 56 CFX (8GB) o migliore Risoluzione : 2160p

: 2160p Video Preset : Ultra

: Ultra Hard Disk: 30 GB di spazio disponibile

Nel ricordarvi che Far Cry New Dawn è previsto in uscita per il 15 febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, vi lasciamo all'approfondimento di Francesco Fossetti e alla video comparativa con le location di Far Cry 5.