Far Cry New Dawn: Ubisoft iplementa un sistema simile agli RPG

In un video postato sul canale Twitter ufficiale di Far Cry: New Dawn, il creative director del gioco, Jean-Sebastian Decant, ha svelato alcune nuove caratteristiche del titolo Ubisoft per contrastare le critiche secondo cui la nuova incarnazione del gioco sarà poco più che un "more of the same".

Il videogame sarà un sequel diretto di Far Cry 5, in cui però una catastrofe nucleare ha praticamente spazzato via ogni cosa. New Dawn però non sarà soltanto una mera continuazione delle avventure precedenti in una veste diversa, stando alle parole dello sviluppatori.

"Abbiamo dato al gioco alcuni aspetti simili a quelli degli RPG, per donargli ulteriore profondità. I giocatori dunque saranno in grado di creare armi che saranno classificate in diversi rank, e che saranno utili per combattere i nemici, che avranno un grado a loro volta. Nella propria base sarà poi possibile radunare i propri personaggi e investire su di loro per ottenere degli upgrade migliori, e così via".

Un altro degli importanti cambiamenti promessi da Ubisoft riguarderà poi gli avmposti: mentre in Far Cry 5 i giocatori potevano semplicemente conquistarli e stabilirvici, in New Dawn sarà aggiunta l'opzione di distruggerli e abbandonarli. Decant ha spiegato che "Una volta abbandonato, il nemico può scegliere di tornarci, ricostruirlo, dotarlo di migliori difese e proporre dunque una nuova sfida".

Tale meccanica sarà presubilimente spiegata nel dettaglio da Ubisoft in futuro, dato che non è chiaro come essa avrà effetto sulle strategie dei giocatori. È possibile ad esempio che tenere occupata una base nemica riduca il numero di personaggi da poter impiegare altrove, ma si tratta solamente di ipotesi.

Che ne pensate delle dichiarazioni dello sviluppatore? Nell'attesa dell'uscita del gioco, prevista per il 15 febbraio, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Far Cry: New Dawn.