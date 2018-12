Far Cry New Dawn: una nuova guerra post apocalittica si scatena nella nostra Video Anteprima

La cerimonia dei Game Awards 2018 ha confermato le voci di corridoio rimbalzate in rete nei giorni scorsi e ci ha restituito l'annuncio ufficiale di Far Cry New Dawn, il nuovo atto della saga sparatutto free roaming di Ubisoft che proietta la serie in una nuova dimensione post-apocalittica dai toni vibranti.

Così come abbiamo potuto intuire ammirando assieme a voi il filmato di presentazione di Far Cry 5 New Dawn, il nuovo progetto di Ubisoft Montreal è un esperimento davvero intrigante.

Sequel diretto del quinto episodio, New Dawn ne stravolge totalmente le ambientazioni e modifica le atmosfere di gioco in funzione di un'abbondante iniezione di novità di gameplay: l’importanza delle risorse, la possibilità di potenziare la propria base e l'apertura ad una serie di meccaniche da RPG sono intuizioni felici che si innestano armoniosamente negli oliati ingranaggi ludici e narrativi della serie.

L'ultima fatica di Ubisoft, insomma, sembra essere decisamente a fuoco e dimostra di possedere una propria identità, come d'altronde possiamo scoprire ammirando questa nuova Video Anteprima e gustandoci il racconto offertoci da Francesco Fossetti con la sua prima escursione tra le lande post-atomiche e a tinte fluo Far Cry New Dawn.

La commercializzazione del titolo è già stata fissata per il 15 febbraio del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.