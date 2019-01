Far Cry New Dawn: Video Anteprima del nuovo sparatutto Ubisoft

Presentato a inizio dicembre da Ubisoft Montreal, Far Cry: New Dawn è già entrato ufficialmente in Fase Gold e questo dato non sfugge agli appassionati vecchi e nuovi di questa storica serie sparatutto.

La prova su strada condotta da Francesco Fossetti e Gabriele Laurino con la nostra Video Anteprima ci aiuta così a fare luce sui punti di forza e di debolezza di un'opera che, pur essendo saldamente ancorata alla tradizione free roaming della saga, deve essere ancora in larga parte decifrata.

In ogni caso, bastano davvero poche ore di gioco per accorgersi come New Dawn si appoggi sulle spalle di Far Cry 5, ereditando pregi e difetti della precedente produzione. Il problema principale di questo spin-off in salsa post-apocalittica è che, arrivati agli sgoccioli dell'attuale generazione di console, certi limiti tecnici e ludici diventano abbastanza evidenti.

Accanto alle debolezze dell’intelligenza artificiale e del comparto tecnico troviamo però una sceneggiatura affilata e una serie di incarichi ben confezionati, due elementi che si alimentano l'un l'altro progredendo nell'avventura e decidendo, ovviamente, di soprassedere sui limiti grafici del lavoro svolto dai designer canadesi. Bisogna ammettere che Ubisoft ha schierato qualche idea efficace, potenzialmente intrigante anche per il futuro del brand.

Mai come in questo caso, perciò, vi consigliamo di gustarvi il nostro video speciale su Far Cry: New Dawn nella speranza, così facendo, di prepararci a dovere in vista del lancio del titolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One fissato per il 15 febbraio.