Far Cry New Dawn: un video gameplay mostra la Lousiana, una delle nuove location

Durante la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2018 andata in onda la scorsa notte è stato annunciato Far Cry New Dawn, seguito diretto del quinto capitolo approdato su PC e console all'inizio di quest'anno.

Le vicende saranno ambientate 17 anni dopo, in un Montana ben diverso da quello che i giocatori ricordano e in lenta ripresa dopo lo scoppio della Terza Guerra Mondiale e l'impiego delle testate atomiche. A differenza del quinto capitolo, tuttavia, i giocatori potranno spostarsi anche in altre zone degli Stati Uniti d'America grazie alle nuovissime Spedizioni. Svolgendo questo nuovo tipo di attività, potranno andare alla ricerca di rifornimenti in compagnia di un NPC in destinazioni come il Grand Canyon, la costa occidentale, l'Arizona e la Lousiana.

Proprio quest'ultima location è la protagonista del video gameplay realizzato da Game Informer che potete ammirare a questo indirizzo, anche in 4K. Nel filmato è possibile vedere l'area di partenza delle Spedizioni, gli NPC disponibili e, soprattutto, un intenso scontro a fuoco in un parco divertimenti in rovina circondato dal Bayou della Lousiana.

Prima di lasciarvi, aggiungiamo che il titolo sarà disponibile all'acquisto dal 15 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo budget di 44,99 euro. Vi consigliamo di leggere l'anteprima di Far Cry New Dawn a cura di Francesco Fossetti.