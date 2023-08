Far Cry dal peggiore al migliore: la classifica della serie Ubisoft, qual è il più bello?

Dal suo avvento nel 2004, la serie di Far Cry si è lentamente imposta come uno dei brand più noti e longevi di Ubisoft, arrivato al sesto episodio principale inframezzati da qualche curioso spin-off nel corso degli anni. E tra alti e bassi, la qualità non è mancata.

Ma quale si può considerare il miglior Far Cry mai realizzato e quale invece quello meno convincente? Aiutandoci con Metacritic, scopriamolo attraverso la classifica della serie principale di Far Cry:

6 - Far Cry 6

L'episodio più recente (è stato pubblicato nel 2021) è forse il meno riuscito stando alla media sul noto portale: media di 79 per la versione Xbox Series X/S, che scende però a 74 su PC e 73 su PS5. Risultati da un lato sempre positivi, ma comunque inferiori agli standard del franchise. C'è da dire che Far Cry 6 si è presentato sul mercato con una formula ludica che non ha dimostrato particolari cambiamenti o migliorie rispetto al passato, e dopo tanti anni è inevitabile che si avverta una certa stanchezza. Un eventuale futuro Far Cry 7 dovrà dunque presentare qualche novità sostanziosa per riportare in auge il brand verso risultati ancora più lusinghieri.

5 - Far Cry 5

L'avventura nel Montana sotto il controllo della setta guidata da Joseph Seed ha saputo convincere pur senza raggiungere vette qualitative eccezionali: 82 su Metacritic per la versione Xbox One ed 81 su PS4, pur scendendo a 78 con l'edizione PC. Un po' come il suo principale successore, forse Far Cry 5 non ha dimostrato grandi rinnovamenti rispetto a quanto fatto dai predecessori, tuttavia gli intriganti antagonisti, l'affascinante setting ed un gameplay ben collaudato (seppur ripetitivo a lungo andare) sono bastati per renderlo un prodotto pregevole.

4 - Far Cry 4

Fare meglio dell'amatissimo Far Cry 3 non era certo compito semplice, ma nel complesso Far Cry 4 è riuscito a difendersi al meglio toccando una onorevole media di 85 su PS4, 82 su Xbox One ed 80 su PC. Ambientato nell'immaginaria regione del Kyrat, ai piedi dell'Himalaya, il quarto episodio riprende la formula del predecessore e ripropone in maniera riuscita tutte le sue caratteristiche più interessanti. Manca però l'impatto del terzo episodio, che fu significativo per l'evoluzione del brand.

3 - Far Cry 2

Pubblicato nel 2008, il secondo episodio si allontana dagli scenari tropicali del capostipite e porta i giocatori nell'Africa più selvaggia e pericolosa, offrendo un'avventura longeva e ben articolata caratterizzata da missioni impegnative e situazioni imprevedibili. Far Cry 2 ha saputo conquistare critica e pubblico, registrando su Metacritic un grande 85 in tutte le sue versioni (PS3, Xbox 360 e PC)

2 - Far Cry

Il capitolo originale del 2004, l'unico sviluppato da Crytek e realizzato attraverso il CryEngine, venne accolto all'epoca del suo debutto su PC come un prodotto altamente ambizioso che mescolava meccaniche FPS ed open-world per dare vita ad un'esperienza innovativa all'interno del suo genere di appartenenza. Al suo debutto l'accoglienza su positiva in maniera praticamente unanime: la media di 89 conferma che siamo davanti ad un progetto di elevata caratura nonché ancora adesso uno dei migliori Far Cry. Dopo l'arrivo della versione originale verrà creato un remake per console, Far Cry Instincts, molto più lineare e meno avvincente rispetto al classico per PC.

1 - Far Cry 3

Il terzo episodio della serie è considerato il più grande di tutto il brand, capace di raggiungere un'eccellente media di 91 in versione Xbox 360 e 90 su PS3, toccando infine quota 88 su PC. In poche parole, dunque, pareri positivi praticamente unanimi da parte della critica, ma anche dai gioc atori, rimasti stregati dalla libertà concessa dal gioco, dalla sua storia e dal carisma del folle Vaas Montenegro, divenuto un simbolo stesso dell'intero franchise.

Gli spin-off

Tra un gioco principale e l'altro non sono mancati anche alcuni spin-off che hanno provato a sperimentare nuove idee e meccaniche di gameplay senza andare necessariamente ad intaccare la serie numerata. Di questi il più celebre è Far Cry 3 Blood Dragon, divenuto ben presto un titolo di culto per via delle sue atmosfere retro-futuristiche e per essersi distaccato in maniera netta dagli standard della serie offrendo sfide e situazioni atipiche per un Far Cry. Gli ottimi riscontri non sono però mancati, come confermato dall'82 raggiunto su Metacritica dalla versione PS3. Anche Far Cry Primal è un'iterazione atipica essendo ambientata in un contesto preistorico, tuttavia la sua esecuzione non ha convinto completamente ed ecco che oltre al comunque buon 77 della versione Xbox One non si va. Chiude il cerchio Far Cry New Dawn, concepito come seguito diretto di uno dei finali di Far Cry 5. Al netto dei suoi risultati anche stavolta dignitosi, siamo forse davanti al capitolo più debole del franchise, considerato che la sua media migliore, raggiunta dall'edizione Xbox One, si ferma a 75. La nostra recensione di Far Cry New Dawn vi illustra comunque nel dettaglio tutte le caratteristiche dell'opera, che nonostante tutto merita alla fine almeno una chance.